"O silêncio da montanha", escreveu Cristina Ferreira na legenda da primeira fotografia que revelou do seu destino de férias, onde se pode ver uma montanha que ainda conta com uns restos de neve (ora confirme na galeria abaixo).

A apresentadora d'O Programa da Cristina aproveitou o feriado do Carnaval para passar alguns dias a descansar ao lado do filho, Tiago. Ao contrário daquilo que é costume, desta vez escolheu um destino mais frio: Suíça - mais especificamente as montanhas de Gstaad.

Desta vez Cristina Ferreira deixou o luxo de parte e está alojada num hotel amoroso e acolhedor, de quatro estrelas. Veja todos os pormenores abaixo.

