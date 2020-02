José Ferreira

No início desta semana, Cristina Ferreira despediu-se do seu ‘vizinho’, Claúdio Ramos, mas já encontrou uma pessoa que poderá fazer-lhe companhia todas as manhãs. Trata-se da ‘empregada de limpeza’ que tem uma história caricata, como a própria apresentadora d’ O Programa da Cristina revelou nas Stories do Instagram.

“Nós já andávamos a pensar na nossa empregada de limpeza há muito tempo. E já tínhamos sondado quem nós queríamos que viesse como empregada de limpeza. E nós sempre achámos que era a Raquel. Pequeno pormenor: nós ontem mandamos vir a Raquel e soubemos que a Raquel se chama Cláudia…”, explicou Cristina Ferreira.

Mas quem é, afinal, a mulher que terá a seu cargo a limpeza da casa mais visitada do país? Chama-se Cláudia Faria e é atriz. Tem atualmente 40 anos e estreou-se no teatro aos 18. Cláudia faz parte da associação Éter Produção Cultural.

Veja como 'a empregada' foi apresentada esta quarta-feira, dia 12: