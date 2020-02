Jorge Corrula esteve à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC e foi surpreendido pela mulher, Paula Lobo Antunes. A atriz contou como conheceu o ator e juntos falaram sobre o seu relacionamento de 15 anos.

Conheceram-se numa curta-metragem, mas não correu bem. O ator chegou atrasado e perdeu um plano com o nascer do sol. "Eu estava furiosa e foi assim a primeira vez a trabalhar com ele", conta a atriz que foi recentemente mãe de uma menina, Mel, nascida em janeiro.

"Isto é uma montanha russa", começa por dizer o ator sobre o relacionamento de ambos (no vídeo que pode ver acima). "Ás vezes é preciso ganhar balanço. E não tem a ver com os filhos. Estou a falar de nós... a vida profissional e as pessoas, em 15 anos crescem, vamos passando por várias fases. E às vezes é preciso passar por momentos difíceis e nunca foi um mar de rosas, mas acho que é por isso que é muito forte", confessa o ator de Golpe de Sorte.

Jorge Corrula e Paula Lobo Antunes são ainda pais de Beatriz, de sete anos, veja acima, com quem é parecida a menina.