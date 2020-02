Instagram

Esta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, Jorge Corrula esteve no programa das tardes da SIC, conduzido por Júlia Pinheiro, onde abordaram temas sobre parentalidade e infância.

O ator foi surpreendendo pela mulher, Paula Lobo Antunes, e a sua cumplicidade foi notória. O casal, junto há 15 anos e que já tinha uma filha em comum, Beatriz, de sete anos, mostraram-se muito felizes com a chegada da segunda filha, Mel, que nasceu no passado mês de janeiro.

Ao conversarem sobre as qualidades do ator enquanto pai, Jorge confessou também tem defeitos: "às vezes sou um bocadinho duro com ela”, revelou, referindo-se à relação com a primogénita.

"O Jorge é muito companheiro e muito brincalhão, brinca muito com ela, e de repente começa a zangar-se. Ela às vezes fica baralhada", explica Paula.

Veja o vídeo abaixo!