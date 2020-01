Jorge Corrula e Paula Lobo Antunes foram pais pela segunda vez no passado dia 16 de janeiro. Desde então têm partilhado com os seguidores alguns dos momentos que têm vivido com a filha recém-nascida, Mel.

Esta sexta-feira, 31 de janeiro, o ator partilhou na sua conta de Instagram uma fotografia onde surge a pegar na bebé ao colo.

"Em modo Mel(odramático)💛", escreveu na legenda da fotografia que pode ver abaixo.

Recorde que o casal já tem uma filha, Beatriz.

Reprodução Instagram, DR