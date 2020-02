Justin Bieber foi um dos mais recentes convidados de James Corden no programa The Late Late Show.

Num dos desafios, o artista tinha de responder a algumas perguntas difíceis ou comer aquilo que tinha em frente - coisas como: iogurte de formiga, pénis de doi ou saliva de pássaro faziam parte da ementa.

Quando confrontado com a ideia de comer pénis de boi, o artista não hesitou e respondeu à pergunta do apresentador - que consistia em colocar por ordem de preferência algumas amigas famosas da mulher de Justin, Hailey Baldwin.

Kendall Jenner, Gigi Hadid e Cara Delevingne foi a ordem preferida pelo cantor.

A modelo não reagiu bem à questão e fez uma publicação na sua conta de Instagram onde revelou que mantinha uma amizade hóstil com o artista.

"Agora vs. Antes

Se não tens nada contra mim, porque é que não me desbloqueias? Adoro-te, Hailey - ele devia ter comido o pénis de boi", escreveu na descrição do post.

Ao que parece esta confusão já remonta ao tempo em que Justin Bieber e Taylor Swift tiveram um mal entendido, devido à polémica com Kanye West. Sendo Taylor Swift uma das melhores amigas da modelo, esta veio defendê-la contra o cantor e desde aí o ambiente não tem sido o melhor.