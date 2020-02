Reprodução Instagram, DR

Responder a perguntas polémicas ou comer comidas estranhas e pouco apetitosas. Estas são as regras do 'Spill Your Guts or Fill Your Guts', um jogo de verdade ou consequência, do programa de James Corden. São várias as celebridades que participam, como Harry Styles que comeu esperma de bacalhau.

Justin Bieber também aceitou o desafio. “Justin, tens duas opções. Podes comer o que está à sua frente ou deixar-me cortar o teu bigode", disse o apresentador.

Esperma de peixe, pénis de touro e saliva de pássaros eram algumas das iguarias, mas o artista de 25 anos acabou por optar por iogurte de... formiga e escorpião.

O cantor, que já estava enjoado desde o início, acabou mesmo por cuspir para um balde e por pouco não vomitou. Veja o vídeo abaixo!