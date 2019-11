Reprodução Instagram, DR

Juntos há sete anos e casados há seis, Joana e Eduardo Madeira não escondem a paixão que os une. O casal conheceu-se durante as gravações de um programa de televisão e hoje são pais da pequena Leonor, de seis anos. Porém nem tudo foi um mar de rosas para ambos. O casal, quem 19 anos de diferença, deparou-se com o preconceito da idade, embora para os dois isso nunca tenha sido um obstáculo no relacionamento.

"Eu não sou uma pessoa particularmente preconceituosa. Isso, ao principio, nem era uma coisa que me passava pela cabeça. Mas, depois, fomos confrontados com isso. A Joana tinha 19 ou 20 anos. Eu estava quase a fazer 40. Houve [preconceito] de facto, nos primeiros tempos. Umas bocas um pouco desagradáveis, mas depois foi-se desvanecendo", confidenciou o humorista, em declarações a Fátima Lopes, no programa A Tarde é Sua.

E, a propósito, desta diferença de idade, Joana Machado Madeira recordou o momento em que revelou o namoro à mãe. “Ela veio visitar-me durante um fim de semana eu disse: ‘Mãe, há uma pessoa de quem eu estou a começar a gostar, se calhar vamos começar a namorar e eu vou-te apresentar”, começou por contar.

“ Levei-a a um café no Chiado, estávamos lá sentadas e, de repente, ele aparece e ela diz: ‘Joana, está ali aquele senhor da televisão’. Entretanto, ele chega, cumprimenta, senta-se e eu: ‘Mãe, é ele’. A minha mãe não queria acreditar. Mas, ele foi logo muito simpático, ela percebeu logo que nos divertíamos muito e que nos dávamos muito bem e, hoje em dia, adora-o. Hoje em dia, gosta mais dele do que de mim”, recordou.

