Eduardo Madeira falou à Nova Gente de como tudo começou no relacionamento com Joana Machado Madeira. Têm 19 anos de diferenças, mas conseguem superar as diferenças num casamento que dura há seis anos.

"Quando nos conhecemos estava a passar uma fase muito complicada da minha vida", começa por dizer à revista. "Apesar de ser uma pessoa bem disposta e de bem com a vida, estava numa fase tramada, quase deprimido, não estava mas quase... Ela é muito bem disposta mesmo. Provocou em mim um efeito incrível. Transmite-me muito boas energias. Está sempre em altas! Ela é fantástica. É maluca e basta!", confessou.

Com o bom humor que lhe é característico, o ator garante o optimismo também faz parte dos alicerces da relação. "Eu sou uma pessoa normal com ataques de loucura... ela é maluca, descompensada. Ela ri-se muito quando digo isto, mas é a verdade", disse entre risos, que ambos se dão muito bem.