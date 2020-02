Foram dois dos candidatos mais mediáticos da segunda edição de Casados à Primeira Vista. Ela trocou alianças com Hugo e ele com Anabela. Contudo, quase dois meses após o final do programa , Inês e Lucas parecem ter encontrado o amor um no outro. Segundo a revista TV Mais, os dois terão começado a namorar.

Inês e Lucas foram fotografados em clima de cumplicidade e segundo a publicação, já terão viajo juntos até Barcelona.

De acordo com uma fonte, Inês e Lucas aproximaram-se após o fim das gravações de Casados à Primeira Vista, acabando por surgir a paixão. Recorde-se que há pouco mais de um mês surgiram rumores de que o barbeiro estaria a viver um romance com Ana Raquel, irmã de Inês.

Reprodução Instagram, DR