Os seguidores de Cláudio Mendes nas redes sociais foram apanhados de surpresa com o mais recente post do antigo participante do programa de sucesso da SIC Casados À Primeira Vista. “Preparado para a cirurgia de hoje... mais uma etapa”, escreveu o madeirense na legenda de uma fotografia partilhada ontem, dia 17, onde se mostra já numa cama de hospital.

Para já não se sabe a que foi Cláudio operado ou se correu tudo como previsto, uma vez que não voltou a dar notícias através do Instagram.

Recorde-se que o atleta madeirense foi submetido a um transplante de rim no início de novembro, oito anos depois de ter sido diagnosticado com insuficiência renal crónica.