João Moura foi detido esta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, por alegados maus tratos a animais. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã que revelou que o cavaleiro tauromáquico, de 59 anos, foi detido na sua herdade, em Monforte, uma vila no distrito de Portalegre.

De acordo com a publicação, João Moura já terá sido presente a um juíz, no tribual de Portalegre, para um primeiro interrogatório, depois de uma investigação ter sido levada a cabo pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR.

Até ao momento, o cavaleiro tauromáquico ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Recorde-se que de acordo com o Código Penal, os maus tratos a animais é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias.