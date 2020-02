Instagram

Um dia depois de ter sido tornado pública a candidatura de Iker Casillas à presidência da Federação Espanhola de Futebol, Jorge Nuno Pinto da Costa, dirigente do seu atual clube, o Porto, confirmou o seu adeus aos relvados.

"O Iker Casillas, antes de anunciar a candidatura, veio ao Porto almoçar comigo e comunicar a sua decisão de terminar a carreira", disse o presidente portista, acrescentando: “Foi impressionante durante toda a sua carreira, esteve apenas em dois clubes - o FC Porto e o Real Madrid -, e como homem está em atividade plena. Fará falta como pessoa, pois ainda antes do jogo em Guimarães, enviou-nos uma mensagem em vídeo, que ele mesmo filmou e que foi partilhada no nosso balneário, antes do jogo".

