O jogador do Futebol Clube do Porto Marega abandonou o relvado durante o jogo contra o Vitória de Guimarães depois de ser alvo de comentários racistas. O assunto tem dado que falar na imprensa nacional e a atitude dos adeptos também mereceu duras críticas nos media internacionais e foi o tema de abertura do Primeiro Jornal da SIC, apresentado por Bento Rodrigues.

“A coragem de ser o primeiro futebolista em Portugal e um dos poucos no Mundo a abandonar um jogo depois de ouvir insultos racistas. O caráter de desafiar os que o tentaram travar sem perceberem que já não era sobre um jogo de futebol nem sobre o resultado, mas sobre o que nos define enquanto civilização”, começou por dizer o jornalista numa mensagem que já se tornou viral nas redes sociais.

“A lucidez de saber que este é o momento que define um homem, que esta atitude vai muito para lá do estádio, que tem impacto nas ruas, nos bairros, nas vidas dos que sofrem insultos racistas todos os dias. Agora, a notícia”, completou, antes de lançar a reportagem.

