Instagram

O primeiro mês de 2020 tem sido sinónimo de alguns desafios para Cláudio Mendes. Além de ter de lidar com os problemas físicos e emocionais decorrentes de um processo como um transplante de rim, o participante da primeira edição do programa de sucesso da SIC Casados À Primeira Vista, ainda enfrentou o fim da sua relação com Raquel Pereira.

Instagram

Ainda assim, Cláudio Mendes não perde o sorriso e agradece por ter ao seu lado uma pessoa muito especial: a sua mãe. “Quando vim ao mundo, eu não sabia o que seria de mim, mas quando a reconheci, sabia que o meu futuro estava garantido. Obrigada por olhar por mim, me amar e me orientar em cada segundo da minha vida. Obrigada por ser a minha mãe!”, escreveu o madeirense no Instagram, na legenda de uma fotografia dos dois.

