Reprodução Instagram, DR

Chegou ao fim a relação de Cláudio Mendes e Raquel Pereira. Cerca de um ano depois de terem assumido o namoro, o ex-candidato de Casados à Primeira Vista e a jovem madeirense decidiram seguir caminhos separados. A notícia é avança pela revista Maria, que dá conta de que ambos deixaram de se seguir nas redes sociais.

Atualmente, Cláudio vive um momento delicado. O desportista está a recuperar de um transplante renal e o pós-operatório não tem sido fácil, conforme o próprio fez saber através um texto na sua página de Instagram em dezembro passado, mostrando-se desanimado com a recuperação (saber mais aqui).

Recentemente, Cláudio partilhou nas redes sociais a seguinte mensagem: “Pensamento da semana: por mais fortes que sejas não enfrentes as dificuldades sozinho aceita a ajuda das pessoas que te querem ajudar e não as afastes com o pensamento de as proteger pois acabaras por magoar essas pessoas passando a mensagem que elas não têm a capacidade de te ajudar”.

Recorde-se que o madeirense foi diagnosticado com insuficiência renal crónica em 2011 e fazia diálise desde 2015.