Caroline Flack foi encontrada morta na sua casa em Londres, este sábado, dia 15. Um advogado da família da apresentadora de televisão confirma que Caroline pôs fim à sua própria vida, três semanas antes de ter que se apresentar em tribunal, segundo a BBC.

Caroline Flack era acusada pelo namorado, o tenista Lewis Burton, de agressão. A notícia surgiu em dezembro e a apresentadora afastou-se da condução do popular programa Love Island na TV.

A apresentadora,que conduziu ainda o X Factor e ganhou o concurso de dança Strictly Come Dancing, teve um breve namoro com o príncipe Harry em 2009.

"Encontrar um príncipe é tão improvável que seria estranho não reconhecê-lo. No entanto, quando o namoro saiu na imprensa saiu, foi isso. Tivemos que parar de nos ver. Eu não era mais Caroline Flack, apresentadora de TV, eu era Caroline Flack que representava o momento desvirtuoso de Harry", escreveu no seu livro Storm in a C Cup, segundo a Cosmopolitan.

O namorado que acusou a apresentadora de agressão diz estar "de coração partido", enquanto a família pede privacidade e para não os contem contactar ou fotografar.