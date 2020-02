Depois de deslumbrar com quatro looks diferentes, Georgina Rodríguez surpreendeu o público do Festival de Sanremo, em Itália, ao dançar pela primeira vez o tango. Apesar da jovem modelo ter nascido na Argentina, foi a primeira vez que se emprestou à dança latina, o que deixou Cristiano Ronaldo visivelmente emocionado e orgulhoso.

No vídeo acima, pode ver Georgina a dançar à frente de Cristiano Ronaldo, antes de descer à plateia para beijar o futebolista português, como pode ver no vídeo abaixo. Enquanto esteve no palco, a namorado do jogador da Juventus confessou que Ronaldo acompanhou e apoiou durante os ensaios, que corrigia os seus movimentos, e que foi ele quem a acalmou nos dias que antecederam o festival italiano.

Recorde-se que Georgina Rodríguez surpreendeu o jogador durante o seu aniversário com um presente de 220 mil euros no meio das ruas de Turim. Espreite ainda, aqui, os quatro visuais da modelo durante a cerimónia.