Foi a estreia de Carolina Patrocínio no programa Glitter Late Night. A apresentadora comentou algumas notícias ou comentários de que foi alvo, revelou o sucesso da plataforma que criou, Babyloop, mas também falou sobre o início do namoro com Gonçalo Uva.

O atleta era amigo de um ex-namorado de uma das suas irmãs e conseguir um encontro com a apresentadora deu muito trabalho. "Foi muito persistente. Andou a batalhar e ao princípio não le ligava muito", começa por dizer.

"E depois conseguiu convencer-me a jantar fora", explicou a apresentadora que estava a fazer um trabalho no Porto, enquanto Gonçalo Uva estava em Lisboa. "Eu disse 'podes [convidar-me para jantar], mas estou em Santa Maria da Feira... e ele apareceu!", relembrou Carolina Patrocínio.

Grávida do quarto filho, o primeiro menino, a apresentadora do Fama Show adiantou que o casal superou a distância dos primeiros cinco anos de relacionamento, já que Carolina Patrocínio trabalhava em Lisboa e o atleta profissional de rugby jogava no sul de França.

Recorde que Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva estão juntos há cerca de 11 anos. Tendo dado as boas-vindas à filha mais velha, Diana, em 2014. Depois seguiu-se Frederica, em 2016, e a mais nova, Carolina, em 2018.