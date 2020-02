Rui Valido

No início desta semana, Cristina Ferreira despediu-se do seu 'vizinho', Cláudio Ramos. Entretanto, na imprensa nacional, começou a especular-se sobre quem será a nova companhia da apresentadora no programa das manhãs da SIC.

Carina Caldeira esteve à conversa com Carolina Patrocínio, no seu programa Glitter Late Night, do Porto Canal, e não resistiu a questionar a apresentadora do Fama Show sobre uma eventual 'perninha' n'O Programa da Cristina.

“Aceitavas ser a nova ‘vizinha’ da Cristina Ferreira?”, perguntou.

Prontamente, Carolina Patrocínio respondeu: “Claro, a Cristina é a nossa estrela. Eu tenho a sorte de ser muito convidada para o day time da Cristina e vou lá muitas vezes”, referiu, acrescentado: “Acho que vai haver muitos vizinhos, acho que haverá muitas surpresas”.