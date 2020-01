Este sábado, dia 18 de janeiro, ficou marcado para Carolina Patrocínio e família com o momento especial do batismo do sobrinho da apresentadora da SIC.

A família reuniu-se para o batizado do bebé, Pedro, fruto do casamento entre Inês Patrocínio e Pedro Rocha e Melo.

Nas redes sociais das irmãs patrocínio foram partilhados alguns dos momentos mais marcantes da cerimónia mas também os looks e o bolo.

Espreite a galeria e o vídeo e entre no batizado do membro mais novo da família de Carolina Patrocínio.

