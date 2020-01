Tyga está no Rio de Janeiro, a gravar um videoclipe com o cantor Kevinho. Os dois artistas vão lançar uma música, tal como mostraram nas redes sociais e, a propósito da estadia do ex-namorado de Kylie Jenner na 'cidade maravilhosa', o artista aproveitou para passar algum tempo com outras duas estrelas do Brasil.

Tyga esteve este domingo, dia 26 de janeiro, num concerto de Anitta e, nas redes sociais, a cantora assinalou o encontro com uma fotografia bem atrevida onde surge com o rabiosque à mostra. Mais tarde, o rapper foi convidado de uma festa escaldante em casa de Ludmilla, espreite o vídeo em baixo!