Morreu Raphael Coleman, o ator que interpretou Eric Brown no filme Nanny McPhee, em 2005. O jovem, de 25 anos, encontrava-se em viagem à África do Sul, avançou a BBC.

A mãe do artista - que agora era conhecido por Iggy Fox e se dedicava em pleno ao ativismo ambiental, nomeadamente à luta contra as alterações climáticas, à defesa dos direitos dos povos indígenas e à proteção da vida selvagem, através do grupo Extinction Rebelion - também confirmou a notícia nas redes sociais.

Sem adiantar as causas da morte, Liz Jensen explicou que o filho “morreu a fazer o que mais gostava, a trabalhar para a causa mais nobre de todas”. Já o padrasto de Raphael Coleman garantiu que o jovem “não tinhas problemas de saúde” e que “a reanimação não surtiu efeito depois do colapso de origem desconhecida que sofreu depois de uma corrida”.