Ao fim de 18 anos, Cláudio Ramos está de saída da SIC. O apresentador agradece o apoio e profissionalismo da estação de Paço de Arcos ao longo do seu percurso televisivo.

“O meu crescimento profissional foi feito dentro das paredes da SIC. Estarei eternamente grato pelo profissional que a SIC me ajudou a ser! A SIC sempre teve comigo a maior consideração e respeito e estou grato que assim tenha sido até à minha saída do canal”, referiu.

Por seu turno, a SIC salienta a dedicação do apresentador ao longo de quase duas décadas. "Obrigada, Cláudio. Cláudio Ramos decidiu dar um novo sentido à sua carreira. A SIC agradece ao Cláudio todo o profissionalismo que emprestou ao nosso canal durante 18 anos. Desejamos-lhe, como sempre, que seja feliz".

Recorde-se que Cláudio Ramos estreou-se na SIC em 2001 como comentador no programa Noites Marcianas, passando por formatos como SIC 10 Horas, Fátima e Queridas Manhãs, onde se destacou com apresentador. Na SIC CARAS, passou pelos programas Passadeira Vermelha e Contra Capa. Em 2019, tornou-se o 'vizinho' mais conhecido do país, ao lado de Cristina Ferreira, n'O Programa da Cristina.

