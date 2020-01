Instagram

Cláudio Ramos fugiu do frio que se faz sentir em Portugal e está a desfrutar de umas férias ao sol com o namorado, Diogo Faria.

Nas redes sociais, o ‘vizinho’ de Cristina Ferreira tem desvendado muito pouco destes dias de sonho, mas já deixou perceber que se encontra em Miami, nos Estados Unidos. E depois de muitos dos seus seguidores terem pedido uma fotografia de sunga, o comentador do programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras, concretizou-lhe o desejo.

“Se imaginassem a carrada de mensagens a reclamar como é que eu venho para o sol e praia e não postei uma fotografia de sunga!! Ora aqui está. De sunga, olhinhos fechados para passar boa energia, mão cuidadosamente colocada para esconder excessos e aquele ar de quem está nem aí para o assunto...", começou por escrever na legenda da sua última publicação no Instagram.

"Agora, uma coisa é certa, com este painel atrás de mim, pode ser aqui ou no quintal da minha casa do Alentejo. Sou sincero!", concluiu em jeito de brincadeira.

