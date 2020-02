1 / 4 Fotografia: Tiago Caramujo 2 / 4 Fotografia: Tiago Caramujo 3 / 4 Fotografia: Tiago Caramujo 4 / 4 Fotografia: Tiago Caramujo

I Feel Good, de James Brown, foi o tema escolhido pela celebridade que vestiu a pele do Camaleão esta semana, no programa A Máscara.

As possibilidades eram muitas e os investigadores dividiram-se entre nomes como Cifrão, Madjer, Luís Borge e Costinha. Mas na realidade, trava-se do atleta Nelson Évora.

>> 'A Máscara': Já se sabe quem é o Leão! <<

Embora subtis as pistas acabaram por se desvendar: "É um réptil internacional". Nélson Évora nasceu em Cabo Verde e já participou em várias competições internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos de 2008, onde conquistou a medalha de ouro no triplo salto. "Gosta muito do Alentejo". O último apelido do desportista é o nome de uma cidade alentejana, Évora. "Já renasceu das cinzas." Nos jogos Olímpicos de Londres, em 2012, Nelson Évora sofreu uma grave lesão que quase o afastou definidamente das competições. Depois dessa fase conturbada, o desportista já conquistou diversas medalhas."Sou tão transparente que até vos posso dar o meu o meu código de multibanco: 1774." 17, 74 metros é o recorde pessoal e nacional do atleta, estabelecido nos mundiais de atletismo de 2007.

Veja no vídeo abaixo o momento da revelação:

‘Máscaras’ já reveladas:

Monstro – Maria João Abreu

Poodle – Francisco Menezes

Ananás – Rogério Samora

Pérola – Diana Pereira

Cavaleiro – Jel

Leão - João Paulo Rodrigues

Camaleão 1 – António Sala

Camaleão 2 - Ágata