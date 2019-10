Já tinha avisado que se ia retirar da música para se dedicar à família e deu agora um dos primeiros passos. Nicki Minaj casou-se com Kenneth Petty, esta terça-feira, dia 21. Ao contrário do que é habitual nestas circunstâncias, a rapper não mostrou imagens do anel ou do vestido.

No vídeo que pode ver abaixo, partilhado nas redes sociais, estão duas canecas e dois chapéus com as marcas "senhor/senhora" e "noivo e noiva". A mensagem recebeu mensagens de parabéns de várias personalidades como Naomi Campbell e Christina Aguilera.

O passado polémico do marido da cantora

Segundo o The Blast, Kenneth Petty foi condenado por tentativa de violação em primeiro grau, em 1995. O homem terá tentado violar uma jovem de 16 anos com "um objeto cortante". Mais recentemente, em 2002, Kenneth Petty declarou-se culpado na morte de Lamont Robinson, baleado, que acabou por morrer no hospital. Kenny foi condenado por homicídio culposo em 2006 e esteve sete anos preso. A cantora respondeu às acusações dos fãs sobre o atual marido.

