João Félix e Margarida Corceiro são um dos casais sensação do mundo do futebol. Apesar de discretos no que toca à relação, o casal gera alguma curiosidade uma vez que são os dois bastantes jovens e bem sucedidos.

«João Félix deixa recado à namorada nas redes sociais: "Estás a abusar"»

Esta terça-feira, dia 28 de janeiro, o jogador de futebol acordou com uma declaração de amor por parte da atriz. "O melhor do mundo", escreveu Margarida numa fotografia partilhada nas stories do Instagram.

Os rumores de que os dois estariam juntos começaram a circular em setembro do ano passado.