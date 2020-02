Foram da ficção para a realidade. Kelly Bailey e Lourenço Ortigão conheceram-se nas gravações da novela A Herdeira e nunca mais se largaram. Esta semana, na imprensa nacional, surigram notícias que referiam que o casal estava a planear secretamente o seu casamento. A mãe do ator acabou por comentar o assunto.

"Estão a preparar o casamento. Está tudo a ser feito em segredo, apenas as famílias e os amigos mais chegados é que sabem. A Kelly e o Lourenço querem casar antes do verão", avançava uma fonte próxima dos atores à revista Mariana. Esta semana, em declarações ao Correio da Manhã, Carolina Ortigão, mãe do ator, desmentiu as notícias que dão conta de um casamento para breve. "Isso é um disparate", adiantou.

Na semana passada, Lourenço Ortigão deixou uma declaração à namorada nas redes sociais.