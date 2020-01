Kelly Bailey fez uma produção com o fotógrafo Gonçalo Silva e não escolheu um look mais masculino num conjunto que é bastante familiar para Lourenço Ortigão. As imagens foram partilhadas nas redes sociais pela atriz.

"A relaxar e experimentar o fato do meu namorado", escreveu Kelly Bailey na legenda das fotografias que pode ver abaixo. Lourenço Ortigão não hesitou em responder à namorada. "Nunca esse fato esteve tão bem entregue", disse o ator da TVI. As fotografias foram elogiadas por Rita Pereira, Joana Ribeiro e Júlia Palha.

1 / 3 Gonçalo Silva 2 / 3 Gonçalo Silva 3 / 3 Gonçalo Silva