Sara Matos foi uma das convidadas de Júlia Pinheiro esta segunda-feira, 2 de dezembro, e depois de falar da sua recente viagem a Nova Iorque com Joana Santos e Daniel Oliveira para assistir aos Emmy Awards e de ser surpreendida pelas amigas Joana Castro, Raquel Tavares e Joana Jorge, declarou o seu amor pelos pais e a gratidão pela educação que recebeu. A atriz da SIC garante que são os princípios que lhe foram transmitidos que a ajudam a ter “os pés bem assentes na terra” e que isso a ajuda a lidar com a pressão mediática em torno da sua relação com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira.

Questionada sobre o facto de ver escrutinados na imprensa os seus amores, Sara Matos respondeu entre risos: “Não foram muitos. Que se conheça foram dois [Lourenço Ortigão e Pedro Teixeira]. E que não se conheça foi só mais um. Só tive três namorados na vida e tenho quase a certeza que não vou ter mais”.