Luciana Abreu aproveitou o bom tempo deste domingo, 2 de fevereiro, para passear com as suas quatro filhas: Lyonce, de nove anos, Lyannii, de oito, e as gémeas Amoor e Valentine, de dois. A artista e as meninas divertiram-se no paredão, em Cascais, fizeram exercício físico, mas também tiveram um encontro menos simpático com uma cobra.

Nas redes sociais, a Tina da novela Terra Brava, da SIC, relatou que, numa fase inicial, nem conseguiu perceber o porquê das meninas estarem em pânico aos gritos. “A cobra vai à praia. É preciso maior fiscalização. Por favor”, denunciou a cantora e atriz nas Stories do Instagram, num vídeo onde se vê o réptil a subir uns degraus.

Veja também como Luciana Abreu aproveita uma saída com as filhas para se manter em forma:

