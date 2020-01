Instagram

A separação de Daniel Souza e Luciana Abreu não foi pacífica e os dois ainda continuam de costas voltadas e em tribunal a tentar acertar os pormenores da guarda das duas filhas que têm em comum, as gémeas Amoor e Valentine, de dois anos. Ainda assim, o guia turístico não perdeu a oportunidade de mimar a filha mais velha da artista, Lyonce, no dia do seu 9.º aniversário.

Reprodução Instagram, DR

Apesar de todos os conflitos e de ter o tempo cm as filhas contado, Daniel Souza decidiu entregar as gémeas a Luciana Abreu mais cedo que o previsto, para que estas pudessem estar presentes na festa de aniversário da irmã, adianta a revista TV Mais.

Instagram

De referir que também o pai de Lyonce, Yannick Djaló, aproveitou este dia para declarar publicamente o seu amor pela filha. “Parabéns minha Princesa Lyonce 🥰 O papá ama-te muito 🙏🏾”, escreveu no Instagram. A fotografia que acompanha a mensagem é antiga, pois há já bastante tempo que o futebolista não mantém um contacto regular com as filhas, Lyonce e Lyannii. O divórcio, que data de 2013, foi complicado e questão de guarda das meninas demorou a resolver-se. Em setembro último, a juíza responsável pelo processo determinou que o pai poderá ver as filhas num centro de assistência social e, numa primeira fase, com supervisão de um psicólogo. Só mais tarde, depois de se considerar que estão reunidas as condições para tal, é que poderá estar a sós com as meninas.