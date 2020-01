Instagram

“Queridos, infelizmente já não se pode ir ao hospital, sem que seja notícia nacional. Realmente as paredes têm ouvidos !!! É verdade! Estou aqui, devido ao volume de trabalho/cansaço. Mas estou feliz e daqui a nada pronta para o trabalho. Nota: Nunca pensei que a Tina, viesse conhecer o Hospital Amadora Sintra 😂 Desde já agradeço todo o profissionalismo e solidariedade, a todos estes os profissionais de saúde. O meu muito obrigada.❤️ (É o hospital público que nos salva)”, escreveu Luciana Abreu no Instagram, na legenda de uma fotografia tirada no centro médico.

Recorde-se que, atualmente, Luciana Abreu integra o elenco da novela Terra Brava, da SIC, onde dá vida a Tina. Além disso, também está em ensaios para o próximo Carnaval, uma vez que será a ‘rainha da Mealhada’.