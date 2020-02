Europa Press Entertainment

Dançar foi algo que sempre fez parte da vida de Georgina Rodríguez, como a própria já referiu e mostrou várias vezes através das redes sociais. Agora, em entrevista à revista italiana Grazia, a companheira de Cristiano Ronaldo explica o que a levou a abdicar do sonho de ter uma carreira como bailarina profissional.

“Quando completei dois anos, os meus pais decidiram mudar-se para a Europa. Eu cresci em Jaca, uma cidade no norte da Espanha, perto da França. Os Pirenéus são um paraíso: passei a minha infância no meio da natureza. Nós gostávamos de fazer esqui, caminhadas na montanha, ciclismo, patinagem. E eu pratiquei dança clássica com minha irmã [Ivana]. Todos os anos a Royal Academy of Dance de Londres veio examinar-nos. Tudo isso moldou a mulher que sou”, contou Gio à publicação, antes de explicar que esta era “uma atividade cara, que exigia tempo e dinheiro”.

“Fiz dança clássica dos três aos 17 anos. Ensina rigor, requer sacrifício diário e isso ajudou-me a manter a cabeça no sítio, a desenvolver a vontade de progresso em todas as áreas da vida. Eu não queria tornar-me uma dançarina profissional, o meu sonho era dedicar-me à moda, ser modelo e tornar-me empresária com a minha irmã. Ela e eu queríamos ir para Madrid para estudar e trabalhar. E assim foi”, completou.

A companheira de CR7 explicou ainda que o facto de não querer ser um fardo para os pais também pesou nesta decisão: “Os meus pais fizeram muitos sacrifícios por mim e pela minha irmã. Desde tenra idade que eu era uma filha responsável e, a certa altura, senti o desejo de ser ajuda em casa. Então eu comecei a dar aulas de dança a algumas meninas para pagar o curso. Enquanto isso o meu corpo mudou e entendi que nunca seria possível tornar-me uma bailarina profissional. Por isso, fui em busca de outros objetivos”.

