Com João Félix a viver em Madrid desde que saiu do Benfica, Margarida Corceiro aproveita todos os tempos livres para visitar o namorado na capital espanhola. Este fim de semana a jovem atriz voltou a juntar-se à sua cara-metade e mostrou nas redes sociais pormenores da casa onde este vive, nomeadamente do jardim com piscina.

Entretanto, na manhã desta segunda-feira, 23 de dezembro, o casal já regressou a Lisboa para passar o Natal com as respetivas famílias.