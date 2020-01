Emma Thompson (Nanny McPhee) e Greg Wise (The Crown) estão casados desde 2003 e conheceram-se no filme Sensibilidade e Bom Senso (1996) mas, segundo a atriz, o ator estava interessado numa outra mulher famosa que também participou no filme.

Durante o programa de Graham Norton, Emma Thompson confessou que o marido sabia que ia encontrar a sua alma gémea naquele filme, já que uma amiga sua, que é vidente, o tinha assegurado.

»» Emma Thompson pede para que empregado de restaurante não seja despedido

Ora, como Emma Thompson estava na altura casada com o ator Kenneth Branagh, Greg Wise achou que Kate Winslet, que entra no elenco de Sensilidade e Bom Senso, seria o seu grande amor.

"Presumiu que não era eu porque eu era casada e muito mais velha que ele, então pensou que poderia ser a Kate‘", recordou. “Depois de um encontro aborrecido, percebeu que não seria. Então aconteceram coisas que provavelmente não deveriam ter acontecido, e já fazem 25 anos em maio”, revelou o atriz em tom de brincadeira.

Emma Thompson tem dois filhos: Gaia e Tindyebwa com Greg Wise e Kate Winslet está casada com Edward Abel Smith e tem três filhos: Mia, Joe e Bear.

Neil Mockford