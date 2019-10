Vera Anderson

Emma Thompson, atriz e guionista, vencedora de dois óscares, jantava num restaurante de luxo com alguns amigos, também eles famosos. Durante a refeição, segundo o Sunday Times, um funcionário, já com alguma experiência, pediu à atriz para tirar uma fotografia consigo e com os restantes amigos.

O jornal inglês avança que a atriz recusou a selfie porque não queria impor essa circunstância aos amigos e pessoas com quem jantava. O restaurante Browns terá suspendido o homem em causa devido às "diretrizes restritas no que diz respeito à privacidade dos convidados, que se aplica a todos os empregados".

Segundo a People. quando o jornal contactou Emma Thompson para comentar o episódio, a atriz terá ficado chocada e preocupada que o caso tenha tomado proporções exageradas , ligando, de acordo com o Sunday Times, para o hotel, pedindo para que o funcionário não fosse despedido.