A morte precoce de Kobe Bryant num acidente de helicóptero deixou o mundo completamente surpreendido e de luto. Por toda a parte surgem celebridades a recordar a lenda do basquetebol.

Desta vez, foi Kylie Jenner que voltou a prestar condolências a todas as vítimas que estavam presentes no helicóptero. Entre eles, a filha de 13 anos do jogador (saiba mais aqui). O que a socialite também revelou é que aquele mesmo helicóptero tinha sido o seu meio transporte já algumas vezes. E por esse motivo, conhecia bem o piloto que também acabou por falecer, Ara.

"Descansem em paz. Orações para as famílias. Ainda não acredito nisto. Este era o helicópetro em que voava de vez em quando com este piloto, Ara. Era um homem tão bom. Agarrem bem aqueles que amam", foi a mensagem que Kylie partilhou na sua conta de Instagram.