Cerca de um ano e meio depois de ter trocado alianças com Cláudio Mendes no programa Casados À Primeira Vista, da SIC, Isabel Fonseca voltou a vestir-se de noiva. Desta vez, o objetivo não era o casamento, mas sim um desfile. “Já tinha saudades... de um bonito vestido de noiva❣️😊 Que tal me saí?”, escreveu na legenda do vídeo partilhado na sua página de Instagram.

Recorde-se que o casamento com Cláudio Mendes não resultou e semanas depois do final do programa, os dois acabaram por seguir caminhos separados. A Isabel não lhe é conhecido nenhum namorado desde então, mas o madeirense já refez a sua vida amorosa ao lado de Raquel Pereira, que tem sido um apoio fundamental agora que foi submetido ao transplante de rim que aguardava há mais de cinco anos.