Getty Images

O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, estão envolvidos numa nova polémica. Agora, os fãs da família real britânica querem que lhes seja retirado o título de duques de Sussex, por considerarem que, desde que o príncipe se casou com a ex-atriz, tem vindo a desrespeitar a Casa Real devido a certas atitudes que têm sido tomadas, nomeadamente o facto de recentemente terem passado mais de um mês nos Estados Unidos.

Reprodução Instagram, DR

Já está a circular uma petição, publicada no site Conselho da Cidade de Brighton e Hove, onde se lê que “o uso dos títulos de duque de Sussex e duquesa de Sussex pelos indivíduos Harry Windsor e Rachel Meghan Markle são moralmente errados e desrespeitadores com o condado de East Sussex”. Além disso, os criadores do documento consideram os títulos nobiliárquicos antidemocráticos e “símbolos da opressão da elite sobre o povo”.

WPA Pool

Para já, a Casa Real britânica não fez qualquer referência pública a esta petição, mas Thomas Mace-Archer-Mills, fundador da Sociedade de Monarcas Britânicos, considera-a uma falta de respeito. “Esta petição mostra um desdém e um desprezo pela Coroa, para não mencionar o imenso desrespeito com e para a família real que marca presença em centenas de eventos por ano em metade da nação”, disse ao Daily Mail.