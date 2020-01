1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Terminaram a relação em dezembro de 2019, mas na semana passada já tinham sido vistos juntos. Channing Tatum e Jessie J terão reatado o namoro, que durava há um ano, segundo a People.

"Eles decidiram ter algumas semanas separados, mas decidiram que se preocupam realmente um com o outro disse", disse uma fonte à revista. Na altura da separação, uma outra fonte garantiu que ambos tinham terminado o relacionamento, "sem dramas" e que continuavam amigos.

Na semana passada, os dois foram vistos lado a lado em Los Angeles.“Eles estiveram juntos, tentando não chamar a atenção, sem demonstrações públicas de afeto. Mas os dois estavam de ótimo humor e juntos o tempo todo, enquanto faziam compras", revelou uma fonte à publicação.

Recorde-se que os rumores de romance entre Tatum e Jessi J começaram a circular em outubro de 2018, depois do ator ter apanhado de surpresa os fãs ao anunciar o fim do casamento com Jenna Dewan (ver aqui).