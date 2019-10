Kevin Winter

Jenna Dewan e Channing Tatum apanharam todos de surpresa quando anunciaram o fim do casamento em abril do ano passado. Pais de uma menina, Everly, de seis anos, os dois atores estavam juntos há 12 anos, nove dos quais casados.

Entretanto, cerca de um ano e meio depois da separação, a atriz revelou no seu livro de memórias - Gracefully You: How to Live Your Best Life Every Day'- o veradeiro motivo da rutura.

"Cheguei à conclusão de que aquela dinâmica não era a melhor para mim e para a nossa filha", salientou, acrescentando: "Foi essencial ter aceitado que não estava a funcionar e que estava a evoluir para algo prejudicial".

"Éramos vistos pelo público nessa perspetiva romântica e isso tornou tudo mais difícil porque gosto de ser o mais honesta possível", rematou.

Recorde-se que, entretanto, tanto Jenna Dewan como Channin Tatum já refizeram a sua vida amorosa. A atriz voltou encontrar o amor ao lado de Steve Kazee, de quem espera o segundo filho. Por seu turno, Tatum namora com a cantora britânica, Jessie J.

