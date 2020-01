Instagram

Raquel Tavares esteve esta quinta-feira, 9 de janeiro, n’ O Programa da Cristina para anunciar o fim da sua carreira, explicando que “neste momento, cantar é algo que [lhe] faz mal”, não pela música em si, mas por tudo o que está por trás do facto de ser uma figura pública.

Perante o testemunho da fadista, Cristina Ferreira não conseguiu conter a emoção e quis, também ela, partilhar um momento da sua vida em que sentiu precisamente o mesmo. “Eu vou partilhar uma coisa que eu sei que pode ser replicada e que eu não queria partilhar, mas que, pela grandeza desta tua decisão, eu tenho que partilhar contigo. Uma amiga minha de infância fez 40 anos há cerca de três anos e ela tinha preparado a festa bonita para todos nos reencontrarmos e eu sempre disse que ia. E no dia eu não fui. Não fui porque eu não queria encontrar pessoas. Porque não queria que ninguém viesse ter comigo para me pedir uma fotografia. Não fui porque não queria que a Cristina da televisão estivesse ali e a minha mãe olhou para mim e disse: ‘Estás bem? É a tua amiga de infância. Não vais porquê?’. Eu não fui, mas aquilo valeu-me. [A fatura] é muito cara”, afirmou a apresentadora da SIC já sem conseguir conter as lágrimas. Veja o vídeo desse momento mais abaixo!

Instagram

“Eu sei do que estás a falar e, por isso, eu sei que me escolheste a mim para dizeres isto e (…) quero muito que tu vingues. Eu fui das que achei que não estavas bem, que eras difícil de aturar, porque não sabia disto e eu devia saber, Raquel. Desculpa-me se não te dei o ombro mais cedo. Isto é muito difícil. Nós dizemos às pessoas que há coisas que nós não gostamos no lado público, quando isto parece tudo tão cor-de-rosa. Eu não gosto de ser figura pública, já o disse várias vezes. O Cláudio [Ramos] diz-me sempre: ‘Não digas isso’. Mas eu não gosto. Eu gosto é muito de fazer televisão”, rematou, antes de adiar o habitual momento publicitário e ir para intervalo.

A terceira parte começou com Cristina Ferreira ainda muito emocionada e a pedir respeito por Raquel Tavares e pelo momento “frágil” que está a atravessar.