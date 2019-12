Este domingo, dia 15 de dezembro, Blaya deixou um texto de reflexão sobre os seus estados emocionais 'culpando' o seu signo. A cantora, que partilhou duas fotografias com estados de espírito diferentes, diz estar cansada a nível mental e fisico.

"E quem é do signo gémeos meta o dedo no ar!!!!! Ora estamos bem ora estamos mal! Mudamos de ideias muito rapidamente mas também as ideias que temos são muito fixas ! Quero! Agora! Já ! Vocês já estão bastante habituados ao que tento passar para vocês... mas nunca me viram triste, ou cansada. Hoje trago vos dois estados meus completamente diferentes um do outro no mesmo dia com 30 minutos de diferença", lê-se na publicação do Instagram.

"O primeiro estado era a chorar! As pessoas estão sempre contentes, ou sérias mas raramente a chorar. Raramente mostramos esse lado. Não estou a chorar de tristeza ou infelicidade.. estou a chorar porque pela primeira vez em 32 anos me sinto MESMO CANSADA!!! A nível físico e mental.. lau cães trabalho casa", continua.

A artista revelou que sente saudades da família nestes momentos mais difíceis: "E pela primeira vez desejava que os meus pais vivessem perto de mim para me ajudar as vezes nestes dias que não acabam . Desde que vim para Lisboa com 19 anos que nunca tinha sentido esta necessidade. Mas os meus pais vivem a 1:45h de mim, os meus amigos vivem a 45 min e têm a vida deles. Qualquer das formas há pessoas que estão mesmo mal e eu para aqui a queixar me Porque o meu signo não anda muito paciente comigo", conclui.

Muitos dos seus seguidores comentaram a publicação identificando-se com a intérprete, porém um dos comentários não foi tão amável. “Agora, sem o papi da miúda para a ajudar, sabe dar valor”, escreveu-lhe um internauta.

“Quando não se tem a família por perto é ainda mais difícil”, respondeu, de forma tranquila, a cantora.

Recorde-se que Blaya e o ex-companheiro, Pedro Russo, estão separados há cerca de um mês como a própria confirmou ao famashow.pt.