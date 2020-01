Robert Sud

Este domingo, na gala dos SAG, em Los Angeles, Joaquin Phoenix venceu mais um prémio de Melhor Ator pelo seu papel em “Joker” e trocou as festas pós-gala (só passou rapidamente pela after party da revista People) para se juntar a uma vigília de ativistas às portas de um matadouro.

Sem trocar de roupa, o ator de 45 anos foi até Vernon, numa viagem de 15 minutos de carro a partir do Shrine Auditorium, local onde aconteceu a cerimónia. Joaquin, ainda com o smoking, agarrou em mangueiras para dar água aos porcos que estavam presos em jaulas, como pode ver no vídeo abaixo.

O grupo de ativistas, Los Angeles Animal Save, realiza este tipo de ações com regularidade para confortar os animais nos seus últimos momentos de vida. O ator, que é vegan desde criança e ativista dos direitos animais há vários anos, frequenta assiduamente estas causas.

Uma repórter da CNN perguntou ao ator a razão pela qual terminar a noite desta forma em vez de celebrar a vitória com outros atores de Hollywood. “A maior parte das pessoas não sabe da tortura e assassinatos que existem na indústria da carne. Eu já vi como é, por isso tenho que estar aqui. Temos a obrigação moral de falar sobre o assunto e expô-lo como ele realmente é. Estamos tão habituados às imagens de animais felizes em quintas, nas capas de embalagens de carne, nos restaurantes, e isso é uma mentira. Acho que as pessoas precisam de saber a verdade", explicou.

Esta também não é a primeira vez que Joaquin Phoenix se junta a manifestações, inclusive foi detido durante uma manifestação contra as alterações climáticas, em Washington, juntamente com a atriz Jane Fonda.