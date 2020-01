Wendy Williams, a famosa apresentadora americana do programa The Wendy Williams Show, está envolvida em polémica depois de ter feito uma piada sobre Joaquin Phoenix.

Durante o programa, a apresentadora teceu comentários sobre o lábio leporino do ator que deixaram em choque várias pessoas, incluíndo Cher.

“Quando ele faz o bigode, ele tem uma fratura. Ele tem um daqueles, como é que se chama? Fenda labial, lábio leporino. Eu acho que é muito atrativo”, afirmou, enquanto imitava o lábio do ator.

Nas redes sociais, a piada da apresentadora gerou uma onda de críticas e até alguns famosos como Cher não ficaram indiferentes. "Não há desculpas para o que ela fez. Eu conheço crianças e adultos com esta doença. Estas pessoas sofrem muito!" escreveu a cantora no twitter, visivelmente indignada.

Depois de uma onda de críticas, Wendy acabou por deixar um pedido de desculpas há comunidade de pessoas que sofre com lábio leporino, nas redes sociais. Um pedido que não foi bem recebido por Anna Martindale, da associação Cleft Lip and Palate Association. "Um pedido de desculpas no twitter não é suficiente. Ela fez isto no programa com milhões de pessoas a ver e eu acho que terá de se desculpar no programa" disse à BBC News.