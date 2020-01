Joaquin Phoenix foi detido esta sexta-feira, dia 10, nos protestos semanais Fire Drill Fridays, em Washington D.C, que visa a defesa do meio ambiente e ativação de medidas práticas de combate às alterações climáticas.

O ator juntou-se Jane Fonda (que já foi detida nos protestos cinco vezes) Além de se juntar aos manifestantes, o ator discursou sobre hábitos alimentares e a relação com o meio ambiente. "Há coisas que não posso evitar. Voei de avião até aqui ontem à noite, mas uma coisa que posso fazer é mudar os meus hábitos alimentares", disse num vídeo que ver acima.

Phoenix participava numa manifestação sem autorização organizada pela atriz Jane Fonda, e foi detido. Recorde-se que Joaquin Phoenix tem colecionado vários prémios pela sua performance arrebatadora no filme Joker e é o nome mais forte na corrida aos Óscares deste ano. As nomeações aos prémios do cinema são conhecidas na segunda-feira, dia 13.