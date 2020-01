Cooper Neill

Taylor Swift está a passar por um momento muito delicado. A sua mãe, Andrea Swift, que travou uma batalha contra o cancro em 2015 e viu a doença voltar novamente quatro anos depois, recebeu outra má noticia.

A mãe da estrela pop enfrenta agora um tumor cerebral. A revelação foi feita durante a apresentação de “Miss Americana”, um documentário sobre a cantora.

Numa entrevista à Variety, Taylor Swift explicou que a progenitora recebeu o diagnóstico durante os tratamentos de quimioterapia para curar um cancro na mama. “Quando a minha mãe estava a ser tratada, descobriram-lhe um tumor no cérebro", contou.

"Os sintomas por que uma pessoa passa quando se tem um tumor cerebral não têm nada a ver com o que já tínhamos vivido antes com o seu cancro. Portanto, tem sido um período duro para nós como família", declara Taylor Swift. Recorde-se que tal como a mãe de Taylor Swift, o seu pai também foi diagnosticado com cancro.

"Para mim, ela é a minha inspiração. Em quase todas as decisões que tomo, falo com ela primeiro", acrescenta a cantora norte-americana. Uma dessas decisões incluiu cumprir uma agenda mais curta este ano, durante a digressão Lover Fest, que começa a 20 de junho e termina a 1 de agosto. Taylor Swift irá actuar pela primeira vez em Portugal no festival NOS Alive, em Algés, no dia 9 de julho.

"Toda a gente ama as suas mães, toda a gente sabe a sua importância. Mas para mim ela é realmente a minha guia. Todas as decisões que tomo são conversadas com ela. Obviamente que foi uma grande decisão para todos falar publicamente da doença", rematou.