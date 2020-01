Instagram

No programa desta segunda-feira, 20 de janeiro, Cristina Ferreira falou de casamentos, vestidos de noiva, joias e até decoração. E já no final desta conversa, a apresentadora da SIC contou com a ‘visita’ de Tatiana e Bruno, um dos casais da segunda edição de Casados À Primeira Vista. Embora não tenham conseguido construir uma relação amorosa, o comercial e a enfermeira continuam amigos e casados. Contudo, como os próprios revelaram, o divórcio já está marcado para “daqui a uns dias”.

Cristina Ferreira mostrou-se surpreendida por descobrir que o casal usou a aliança até este domingo, dia 19.